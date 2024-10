Czarne rajstopy są już niemodne? Spójrzcie, co Bołądź nosi do mini

Czerwone rajstopy to doskonały sposób, by ożywić jesienną stylizację. Choć rekordy popularności biły w zeszłym sezonie, dziś wciąż rządzą w miejskich zestawach. Ostatnio na model w burgundowym kolorze zdecydowała się Maffashion, teraz po czerwień sięgnęła Olga Bołądź .

Olga Bołądź to jedna z najlepiej ubranych Polek. Nie podporządkowuje się wszystkim trendom, ale wybiera te, w których czuje się najlepiej. Swoimi stylizacjami chętnie dzieli się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją ponad 200 tys. osób. Modowe wybory aktorki mogą być inspiracją dla kobiet w różnym wieku.

Szczególną uwagę zwróciłyśmy na najnowszą stylizację Olgi Bołądź, w której pokazała się w minioną sobotę. Aktorka wskoczyła w szarą spódnicę mini, którą zestawiła z burgundowym swetrem. To jeden z najmodniejszych kolorów tej jesieni . Jeśli chodzi o sweter - nie ma mowy o nudzie. Przeskalowane rękawy dodały całości modowego twista.

Uzupełnieniem były czarne kozaki w stylu "buckle boots", które w tym sezonie przypadły do gustu pasjonatkom mody. Motocyklowe buty z szeroką cholewką i klamerką świetnie wyglądają w towarzystwie krótkich spódniczek. Olga Bołądź obroniła egzamin z mody na piątkę z plusem i udowodniła, że trendy ma w małym palcu.

