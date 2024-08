Od 60 lat jest jego żoną. Nie ukrywa, dlaczego nie mają dzieci

Zdzisława Sośnicka jest mężatką od 1964 roku. Jerzego Bajera, swojego męża, poznała rok wcześniej w jednym z poznańskich klubów. Mężczyzna studiował wówczas technologię drewna. Niestety małżeństwo nigdy nie doczekało się dziecka, choć, co mówiła sama artystka, w ich domu znajdował się pokój, który byłby przeznaczony właśnie dla potomstwa.

Jak mówiła w wywiadach, zazdrościła kobietom, którym udawało się pogodzić rozwój kariery z wychowywaniem dzieci. Myślała też o adopcji, co wyjawiła w jednym z telewizyjnych talk-show, ale jej mąż nie podejmował tematu.

Mimo że małżeństwo nie doczekało się dzieci. Sośnicka i Bajer to jedna z najbardziej zgodnych par polskiego show-biznesu. Wokalistka nie raz podkreślała, ile mąż dla niej znaczy.

Co więcej, przez pewien czas zakochani stanowili duet w... pracy. Od 1973 do 1989 roku Jerzy Bajer był menadżerem piosenkarki. Mąż Sośnickiej, choć nie miał doświadczenia na tym stanowisku, świetnie sprawdził się w tym roli.

