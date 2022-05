"Miałam stany depresyjne i myśli samobójcze". Julia padła ofiarą pornozemsty

Julia nie kryje, że od czasu do czasu, dla podgrzania atmosfery, wymieniali się z Adamem pikantnymi fotkami. – Padła też propozycja, żebyśmy nagrali się podczas seksu, ale na szczęście się zgodziłam. Na samą myśl o tym, co on mógłby z tym zrobić, robi mi się słabo – mówi 32-latka i nie kryje, że to, co wtedy przeżyła, to dla niej trauma. – Gdy do mnie dotarło, co się stało, cała trzęsłam się z nerwów. Panicznie bałam się, że on to wrzuci do internetu. Nie mogłam normalnie funkcjonować. Paraliżowała mnie myśl, że tyle osób widziało mnie nago, do tego w intymnych pozach – mówi kobieta. – Oczywiście próbowałam dodzwonić się do Adama, ale mnie zablokował. Z innych numerów nie odbierał telefonu. Poszłam do niego: nie otworzył.