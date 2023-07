Miały "świadczyć usługi". Członkini zespołu ujawniła po latach

Grupa stała się jeszcze bardziej rozchwytywana, gdy do dołączyła do nich Nicole Scherzinger. Dziewczyny nie tylko śpiewały i tańczyły, ale także często występowały u boku innych gwiazd. Sukces zespołu nie ograniczał się tylko do rynku muzycznego, ale obejmował także branżę kosmetyczną i telewizyjną. The Pussycat Dolls zdobyły status fenomenu popkultury. Nie mogły jednak liczyć na podmiotowe traktowanie.