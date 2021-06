Michael J. Fox choruje na Parkinsona. Niesamowite życie gwiazdy "Powrotu do przyszłości"

Gwiazdor kultowej trylogii "Powrót do przyszłości" od 1998 r. zmaga się z chorobą Parkinsona. "Jest, jak jest. Ciągle mogę iść do sklepu na zakupy albo na mecz, co uwielbiam. Nie mam wielkich oczekiwań. Ale wierzę, że będzie dobrze" – wyznał aktor w jednym z wywiadów.