Michał Koterski i Marcela Leszczak świętują ważną rocznicę. Aktor ma powód do dumy

Michał Koterski w podniosłych słowach skomentował swoją decyzję, której się trzyma. "Są to najlepsze lata w moim życiu i z pełnym przekonaniem i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że wszystko, co najlepsze spotkało mnie właśnie przez te siedem lat. Pisze ten post, bo dzisiaj wiem ze każda przeciwność losu to dar od Boga, żebym mógł stać się lepszym człowiekiem" – napisał.