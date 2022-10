Michał Wiśniewski i jego żona nie mówili wcześniej o ciąży. Muzyk powiedział dlaczego

O tym, że powitają na świcie drugie wspólne dziecko małżonkowie poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pola Wiśniewska dodała zdjęcie testu ciążowego z podpisem, będącym parafrazą popularnej kilkanaście lat temu piosenki. "Oops! We Did It Again" - napisała żona muzyka "Ich Troje".