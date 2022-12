Michał Wiśniewski o pobycie u rodzin zastępczych. "Dostawałem baty"

"To była dla mnie taka trochę trauma"

Michał Wiśniewski wspomniał o tym, że podczas akcji w Świnoujściu poznał rodziny zastępcze, które naprawdę czuły powołanie i nie traktowały dzieci niczym "towaru spółki, który bierze się do domu". Niestety, nie każda rodzina ma takie podejście do adoptowanych wychowanków. Wokalista wracał z takich rodzin do domu dziecka aż trzy razy.