Michel Moran tęskni za synem. Pandemia uniemożliwia im spotkania

Michel Moran to francuski restaurator i mistrz kuchni pochodzenia hiszpańskiego, ale na stałe mieszka w Polsce. Dzięki udziałowi w popularnych programach kulinarnych zdobył popularność i sympatię wielu Polaków.

"Mój kontakt z dzieckiem został mocno ograniczony, bo przebywałem za granicą. To było dla mnie bardzo bolesne. Syn był najważniejszy. By wywrzeć presję i zmusić byłą żonę, aby umożliwiła mi kontakt z synem, przestałem płacić alimenty. To była ostatnia deska ratunku. Byłem zdesperowany" - wyznał przed laty w rozmowie z mediami.