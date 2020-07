Michel Moran zaprezentował swój efektowny taras. Opublikował serię zdjęć

"Praca z domu to same plusy. Kiedy jest pogoda, mam wygodny taras, a kiedy jestem zmęczony, mogę odpoczywać pod parasolem" – napisał pod zdjęciem restaurator. Do sieci wrzucił również serię zdjęć, która może być inspiracją do urządzenia przydomowego miejsca do wypoczynku. Gust Michela Morana spodobał się również jego fanom. "Cudnie tam", "Na takim tarasie to tylko odpoczywać", "Można też przytulić się do poduszki i zasnąć" – skomentowali fotografię obserwatorzy profilu jurora "MasterChefa".