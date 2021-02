Rafał Ziemkiewicz wbija szpilę Magdzie Gessler. Chodzi o konflikt z restauracją

Restauratorzy mówią "veto"

W wyniku pandemii koronawirusa i związanych z nią decyzji rządu polska branża gastronomiczna jest w opłakanym stanie. Restauracje były zamknięte przez prawie trzy miesiące wiosną, a następnie od 24 października aż do teraz. Data oficjalnego otwarcia nie została jeszcze podana. Wielu, przypartych do muru i zadłużonych, restauratorów decyduje się jednak zaprosić do siebie gości. Taką decyzję podjęli także menedżerowie wspomnianego Schroniska Smaków, dołączając do akcji "Góralskie Veto”.