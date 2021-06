Michelle Pfeiffer ćwiczy do roli. Trudno uwierzyć, ile ma lat

Zdobywczyni Złotego Globu wie, co zrobić, by podnieść ciśnienie fanom Marvela. Pfeiffer, która wraca do obsady "Ant-Mana", wybrała się na siłownię i nakręciła krótki filmik pokazujący, ile wysiłku wkłada w pracę nad rolą. Zdjęcia rozpoczynają się latem, ale aktorka daje sobie "wycisk" już teraz. "Będę gotowa" – zapowiedziała w mediach społecznościowych.