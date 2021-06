"Każdy był dzieckiem". Kontrowersyjne grafiki Damięckiej z Hitlerem, Łukaszenką i Kim Dzong-Unem

"A któż to jest ten dzidziuś w kaftaniku? Toż to Adolfek, syn państwa *itlerów! Może wyrośnie na doktora praw? Albo będzie tenorem w operze wiedeńskiej? Czyja to rączka, czyja, oczko, uszko, nosek? Czyj brzuszek pełen mleka, nie wiadomo jeszcze: drukarza, konsyliarza, kupca, księdza? A dokąd te śmieszne nóżki zawędrują, dokąd? Do ogródka, do szkoły, do biura, na ślub może z córką burmistrza?" – pisała Szymborska.