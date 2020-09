Michelle Williams kończy 40 lat. Przyjaciółka złożyła jej piękne życzenia

Williams długo nie mogła znaleźć szczęścia. Po tragicznej śmierci Heatha Ledgera, z którym ma córkę Mathildę, wchodziła w kolejne związki. Żaden nie okazał się tym "na zawsze". Aktorka skupiała się na pracy i wychowywaniu córki, aż do chwili, gdy na jej drodze stanął Phil Elverum. Jak mało kto rozumiał, co przeszła.

Michelle Williams – związki

On też stracił ważną dla niego osobę – żonę. Odebrał mu ją rak. Sam musi wychowywać córeczkę. Para wzięła ślub po paru miesiącach znajomości. Williams po raz pierwszy otworzyła się wtedy przed mediami. W przejmującym wywiadzie dla "Vanity Fair" mówiła, że w końcu ma kogoś, przy kim czuje absolutny spokój i dała radę kobietom, które bardzo długo czekają na miłość. – Jeśli to cię rani i męczy, wiedz, że nie ma nic wspólnego z tym uczuciem. Nie gódź się na to – mówiła.