"Między nami". Natalia Kukulska: Przyszły takie czasy, w których trudno być obojętnym

W zasadzie napisałam o tym piosenkę "Jednogłośna". To opowieść o poszukiwaniu drogi do samoakceptacji. To, co jest ważne dla mnie teraz, to bycie ze sobą w prawdzie. Czułam chęć zdjęcia masek, które nakładałam przez lata, jak pewnie każdy z nas. Sprawdzałam, "w czym mi do twarzy". W tej piosence śpiewam o moim poczuciu jedności z drugim człowiekiem: że kiedy zdejmiemy maski, to między nami nie ma dużych różnic i jesteśmy sobie bliżsi. To jest też piosenka o chęci zaprzyjaźnienia się ze sobą. Śpiewam: "Uczę lubić się", choć zajęło mi to wiele czasu. Poza tym podkreślam, jak ważna jest ta umiejętność bycia tu i teraz, żeby to doceniać. Cały czas jesteśmy albo jedną nogą w przyszłości, albo w przeszłości.