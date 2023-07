Między sowami ukrywa się kot. Tylko elita potrafi go znaleźć

Czy potrafisz znaleźć kota?

Na pierwszy rzut oka, wygląda na to, że na obrazku znajdują się same sowy. Jednak jeśli dobrze się przyjrzysz, szybko zobaczysz wyjątek. W jednym rzędzie, pomiędzy kilkudziesięcioma sowami, skrywa się kot. Trzeba być bardzo uważnym i spostrzegawczym, aby znaleźć go w mniej niż 20 sekund. Nastaw stoper i sprawdź, czy jesteś w stanie poradzić sobie z jego znalezieniem.