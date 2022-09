Miejski minimalizm w najlepszym wydaniu

Bazą jesiennego stroju staną się z kolei miłe w dotyku i zapewniające komfort nawet w bardzo chłodne dni ubrania z dzianiny: swetry, sukienki i spódnice. Wśród nich można wyróżnić modele dopasowane do sylwetki, jak i luźniejsze, o nieco geometrycznej, pudełkowej formie. Są pozbawione niepotrzebnych ozdobników, które mogłoby zaburzać szlachetną, minimalistyczną formę. Dzięki temu łatwo łączyć je zarówno z prostymi ubraniami, jak i bardziej ekstrawaganckimi elementami garderoby. Oszczędne, klasyczne kroje zyskają uznanie miłośniczek wysublimowanej prostoty. Okażą się idealne na co dzień, jakby skrojone właśnie po to, by sprostać wyzwaniom, które stawia przed nami jesienna rzeczywistość.