Rozwód "po warszawsku". Gdy nie stać cię, by się wyprowadzić

– Najpierw straszył mnie, że "popłynę finansowo", nie dam rady się utrzymać, później podrywał i uwodził, żeby zaraz znowu się obrazić. Aż wpadł na pomysł, że jak się rozwiedziemy, on wstawi ścianę z kartongipsu do naszego mieszkania i tak będziemy sobie żyć w tym samym mieszkaniu – cytuje kobietę "Gazeta Wyborcza".

– Proszę sobie wyobrazić taką parę. Oboje spoza Warszawy. Kilka lat temu kupili mieszkanie, kosztowało 300-400 tys. zł. Dziś może być warte nawet ok. 700 tys. zł. I dochodzi do rozwodu. Nikogo nie stać na spłacenie drugiej strony po aktualnych cenach. Nikt nie chce go sprzedać, ale też nie ma za co spłacić partnera. I tak ludzie tkwią w zawieszeniu, mieszkając razem, choć czasem wręcz się nienawidzą. Mają osobne półki w lodówce, próbują unikać siebie w tym mieszkaniu, spędzają czas poza domem – opisuje problematyczną sytuację ekspertka.