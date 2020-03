Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak po raz pierwszy pokazali twarz córki. "Jaka malutka słodka"

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak opublikowali w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcie. Aktor tym razem, nie zasłonił twarzy córki.

Mikołaj Krawczyk i Sylwia Juszczak zostali rodzicami w marcu zeszłego roku. Od tamtej pory dokładali wszelkich starań, żeby chronić prywatność dziecka. Imię córki zdradzili dopiero we wrześniu, a zdjęcia z dzieckiem, które publikowali w mediach społecznościowych były przez nich starannie selekcjonowane. Zatroskani rodzice dbali o to, aby twarz Konstancji nie była widoczna. Teraz minął rok odkąd dziewczynka przyszła na świat i w końcu odważyli się pokazać ją światu. Wywołało to niemałe poruszenie wśród obserwatorów Krawczyka.

Mikołaj Krawczyk pokazał zdjęcie córki

Mikołaj Krawczyk na swoim profilu na Instagramie opublikował rodzinne zdjęcie. Podpisał je: "Jak daleko można posunąć się w manipulacji i tuszowaniu? Czy to są te równoległe światy? Nie wiem, może? Zobaczymy co będzie dalej. W każdym razie technologie to przerażające narzędzie i przedziwny instrument w posiadaniu nieograniczonego umysłu. Pozdrowienia 'z wakacji'". To samo zdjęcie z podobnym opisem udostępniła jego żona. Krawczykowie przenieśli się na wymarzony urlop przy pomocy programu do edycji grafiki.