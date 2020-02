Miley Cyrus i Liam Hemsworth byli na jednej imprezie. Omal nie doszło do konfrontacji

Miley Cyrus i Liam Hemsworth przyszli na tę samą imprezę, którą zorganizowano z okazji nadchodzących Oskarów.

Jak podaje portal Just Jared byli małżonkowie wychodzili z klubu w podobnym czasie, przez co niemalże minęli się w drzwiach. Miley, która jako pierwsza wyszła z budynku, dołączyła do czekających w samochodzie przyjaciół, a Liam klub opuścił samodzielnie. Po zachowaniu pary można wywnioskować, że byli małżonkowie nie szukali ze sobą kontaktu lub nawet celowo się unikali, nie dążąc do najmniejszej interakcji.