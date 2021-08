Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska spodziewają się dziecka. Modelka zdradziła płeć

Miliarder spodziewa się dziecka

Twórca J.W. Construction, w latach 70. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie budował apartamenty na Florydzie. Po powrocie do kraju wykorzystał zdobyte doświadczenie, talent oraz kapitał i rozwinął swój biznes w Polsce. Dziś może się poszczycić ugruntowaną pozycją na rynku nieruchomości i ogromnym majątkiem. Miliarder słynie z zamiłowania do pięknych kobiet. Jego żoną przez kilka lat była Laura Michnowicz, później spotykał się z celebrytką i uczestniczką programu "Damy i wieśniaczki" Beatą Pruską, z którą planował ślub. Obecnie jego serce należy do Patrycji Tuchlińskiej. 26-latka studiuje na Politechnice Wrocławskiej i zajmuje się modelingiem. Większość wolnego czasu poświęca na podróże.