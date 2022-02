Milka rozszerza portfolio o nową kategorię – Milka Krem Czekoladowy już w sklepach!

Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) jest globalnym liderem w kategorii czekolady, ciastek, gum do żucia i cukierków. Firma z przychodami w wysokości około 27 miliardów USD netto zachęca ludzi w 150 krajach na całym świecie do spożywania przekąsek w sposób odpowiedzialny. Jako właściciel kultowych marek takich jak ciastka Oreo, belVita i LU, czekolady Cadbury Dairy Milk, Milka i Toblerone, cukierki Sour Patch Kids oraz guma do żucia Trident, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu rynku przekąsek na świecie. Mondelēz International jest członkiem Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 i Dow Jones Sustainability Index. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.mondelezinternational.com oraz profilu firmy na Twitterze www.twitter.com/MDLZ.