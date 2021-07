Minimalizm na lato. Te klapki pokochały elegantki

Przyjęło się, że buty typu klapki bez zabezpieczonej kostki i na obcasie mogą być niebezpieczne. Faktycznie komfort poruszania się w nich jest inny, niż w zabudowanym obuwiu, które pewnie przylega do stopy. To ograniczenie dotyczy jednak tylko tych modeli, których paski czy przednia część cholewki nie osadzają pewnie buta na przedniej części stopy i których obcas jest zdecydowanie zbyt wysoki - ten typ obuwia zostawiamy tym, którzy będą w nich głównie pozować do zdjęć, bo wyglądają oryginalnie i niebanalnie. Kompromis między absurdalnymi klapkami, a ich sportową odmianą (swoją drogą mocno lansowaną przez duże domy mody i znanych projektantów, jak choćby Stella McCartney) to modele na stabilniejszym, niższym obcasie albo koturnie.