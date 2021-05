WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu #WSZECHMOCNE

#WSZECHMOCNE Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 pandemiaprzemysław czarnekedukacja zdalna Dzisiaj, 04-05-2021 16:59 Minister Czarnek: "Take it easy". Ekspertki komentują Uczniowie nie chcą wracać do nauczania stacjonarnego w tym roku szkolnym. Czy "take it easy" wypowiedziane w stronę młodzieży przez ministra Czarnka wystarczy? Mateusz Ratajczak o zdanie zapytał Monikę Rościszewską-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci i dr hab. Magdalenę Śmieję-Nęcką z Instytutu Psychologii UJ. – Ja myślę, że trzeba to wziąć za dobrą monetę. Każdy nauczyciel powinien wykorzystać to pozwolenie na trochę luzu w najlepszy możliwy sposób – stwierdziła prof. Śmieja-Nęcka. Rościszewska-Woźniak zwróciła uwagę na coś innego. – Są badania, które mną wstrząsnęły, z których wynika, że 75 proc. dzieci brytyjskich spędza mniej czasu na powietrzu niż więźniowie na spacerniaku. I myślę, że u nas jest tak samo. Dla nas ogromnym szokiem było to, że prowadzimy dzieci do lasu, które jest 200 m do szkoły, a one nigdy w nim nie były. Najpierw zadbajmy o zdrowie dzieci i ich samopoczucie, a potem się zastanówmy – uczuliła. Rozwiń