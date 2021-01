Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych pozwie Jakimowicza

"Ośrodek otrzymał ponad 30 zgłoszeń od osób, które komentator TVP Info znieważał w mediach społecznościowych. Większość komentarzy zostawianych przez Jakimowicza oraz prywatnych wiadomości, które wysyłał, brzmiała podobnie." – czytamy w opisie zbiorki, która właśnie rozpoczęła się na jednej ze stron crowdfundingowych. "Wygląda na to, że Jakimowicz ma obsesję na punkcie tego, kto jest prawdziwym mężczyzną, a kto nie jest. Jego ulubione określenia, kierowane do zupełnie przypadkowych osób 'spotkanych' w mediach społecznościowych, to 'ciota', 'cwel', 'faja'" – dodają autorzy. Zależy im na zgromadzeniu 15 tys. złotych – jak dotąd zebrali 3 tys.