Miód manuka dla cery dojrzałej. Eliksir piękna i młodości

Wróćmy jednak do właściwości odmładzających miodu manuka. Wspomniany już metyloglikosal znacząco opóźnia procesy starzenia się komórek skóry, dzięki czemu cera zachowuje młodzieńczy wygląd na dłużej. To prawdziwy fenomen w pielęgnacji anti-aging, a co więcej kuracja miodem manuka jest w pełni naturalna, dzięki czemu docenią ją zwolenniczki nurtu green care. Jeżeli marzysz o skutecznych produktach, które wyraźnie opóźniają powstawanie zmarszczek i utratę jędrności skóry, szukaj w drogeriach kosmetyków zawierających ekstrakt z miodu manuka. Szeroką gamę produktów z tym cennym składnikiem znajdziesz w linii marki Eveline. Kremy na dzień i na noc do cery dojrzałej, maseczki do twarzy oraz bogate masła i balsamy ujędrniające do ciała czynią prawdziwe cuda. Wypróbuj kosmetyki z manuką już dziś z powitaj wiosnę z młodzieńczą, gładką i nawilżoną skórą.