Był świadkiem początku znajomości Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. "Była pod wrażeniem"

Brat Małgorzaty Rozenek Misha Kostrzewski po latach spędzonych za granicą wrócił do kraju i rozpoczął współpracę z TVP. W jesiennej ramówce telewizji publicznej będzie można zobaczyć go jako jednego z jurorów programu "You Can Dance – Nowa Generacja". Tancerz wzbudza ogromne zainteresowanie mediów i chętnie udziela wywiadów, w których opowiada nie tylko o sobie, ale także o sławnej siostrze.