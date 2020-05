Mleczko pszczele. Jak działa i jakie ma właściwości lecznicze? Poznaj jeden z naturalnych suplementów

Zdaniem niektórych ekspertów mleczko pszczele należy do najsilniejszych produktów działających leczniczo. Jego konsystencja przypomina mleko skondensowane, a kolor zbliżony jest do masła. Mleczkiem pszczelim żywi się królowa-matka, która zapewnia przetrwanie całego roju swoich pszczół. Dlaczego warto skorzystać z właściwości tego niezwykłego produktu?

Mleczko pszczele – właściwości i skład

W skład mleczka pszczelego wchodzi woda (66%), cukry (15%), aminokwasy (13%) oraz lipidy . Oprócz tego znajdziemy w nim także witaminę C, D, E oraz witaminy z grupy B, białka i acetylocholinę, wapń, krzem, żelazo , fosfor, miedź. Takie bogactwo minerałów pozwala na szerokie działanie mleczka pszczelego. Najważniejsze właściwości:

Mleczko pszczele – jak dawkować?

Choć mleczko pszczele posiada bardzo wiele wspaniałych właściwości, to jednak pozostaje suplementem, więc nie może być stosowane zamiast odpowiedniego lekarstwa. Jeszcze do niedawana podawano informację, że dzienna dawka mleczka pszczelego stosowana w medycynie naturalnej wynosiła 0,2g i była podawana w liofilizowanej tabletce. Obecnie uznaje się, że podczas kuracji mleczkiem pszczelim należy przyjmować dawkę 1-5g dziennie bez żadnych obaw. Kurację należy prowadzić przez 30 do 90 dni, po czym należy zrobić przerwę (nawet miesięczną). Mleczko pszczele nie jest polecano u osób uczulonych na miód, propolis albo pyłek.