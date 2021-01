Celina postanowiła nagrać, jak śpi. Film ujawnił coś niepokojącego

- Wiem, że był tam David Dobrik ze wszystkimi wpływowymi osobami, które naprawdę lubię - powiedziała BuzzFeed News o śnie, podczas tórego miała lunatykować. - To było naprawdę dziwne. Pamiętam, jak wrzucałam różne rzeczy do basenu z galaretką - opowiada.

Materiał filmowy został obejrzany 2,8 miliona razy na Twitterze i ponad 38 milionów razy na TikToku, ma też tysiące odsłon na Instagramie, a to zaledwie jeden z wielu "lunatycznych" klipów, które udostępniła Celina. Jak mówi, zaczęła chodzić we śnie jeszcze jako dziecko.

- Za pierwszym razem, gdy lunatykowałam miałam około 4 lat. Mama zapytała mnie, dokąd idę w środku nocy, a ja powiedziała, że idę do mamy. A ona na to: "Jestem mamą, idź do łóżka" – wspomina Myers.