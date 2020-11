Młoda para zbiera na in vitro. Dramatyczny apel w sieci

Roksana i Daniel Hermannowie z Leszna potrzebują 20 tys. złotych, by spełnić swoje marzenie o rodzicielstwie. Założyli zbiórkę i proszą o wsparcie, choć wcale nie było im łatwo to robić. W Polsce procedura in vitro nie jest już refundowana.

Roksana i Daniel proszą o pomoc (screen)