Młodsza krok po kroku i bez skalpela. Kochaj swoją dojrzałość, ale dbaj o skórę

Czasem do dotarcia do sedna problemu, który dotyczy skóry, trzeba dojrzeć. Niejedna z nas potrzebuje do tego lekkiego wstrząsu. Kiedyś dotyczyło to kosmetyków testowanych na zwierzętach, potem tajemniczych, rzekomo innowacyjnych składników obiecujących młodszy wygląd w kilka chwil, co okazywało się marketingowym chwytem, z czasem też odpowiedzialnego podejścia do ekologii. Teraz już wiesz, że odżywianie dojrzałej skóry musi zadziałać też od wewnątrz, za pomocą odpowiedniej diety i nawodnienia, nierzadko problemem jest też naładowany stresem tryb życia.