Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 6 odmładzający makijażmakijażurodacera dojrzałaporadnik kupującegozakupowe inspiracje Magdalena Tatar 3 godziny temu Młodsza w prosty sposób. Odmładzanie makijażem zamiast skalpela Im więcej zmarszczek i mniejsza elastyczność, tym większym wyzwaniem okazuje się codzienne upiększanie. Na szczęście istnieją mało inwazyjne, acz zauważalne triki, które odmładzają i dodają pewności siebie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Nawilżające formuły kosmetyków i stosowna ilość rozświetlacza odejmą ci lat (Shutterstock) Prosty sposób na młodszy wygląd Jednym z narzędzi, które prosto i skutecznie poprawią nastrój i pozwolą nabrać młodzieńczej energii, jest zadbany, młody wygląd. Tym z was, które nie zamierzają inwazyjnie korygować pojawiających się zmarszczek, a jedynie nieco zmniejszyć ich widoczność, polecamy kilka trików i zasad w makijażu oraz upiększaniu cery dojrzałej. Nie trzeba wiele pieniędzy ani wysiłku, a by podziwiać widoczne efekty. Podstawa to przygotowanie twarzy Zanim nałożysz makijaż na twarz, starannie ją oczyść. W zakamarkach skóry twarzy, a także w zagłębieniach zmarszczek pozostaje dużo zanieczyszczeń, które pogarszają stan skóry i powinny być starannie usuwane. Delikatny blask i dobre nawilżenie to najbardziej oczekiwany efekt, ale i krycie przebarwień oraz trwałość makijażu są ważne. Nie zapominaj o kremie, bo każda zmarszczka jest bardziej widoczna, kiedy skóra jest sucha. Wybieraj lekkie, półpłynne podkłady o nawilżającej formule i zaprzyjaźnij się z gąbką do makijażu, która znacznie ułatwi aplikację kosmetyku. Korektor w piórku (najlepiej rozświetlający lub z dodatkiem serum regeneracyjnego) powinien stać się nieodzownym elementem dziennej, makijażowej rutyny. Pamiętaj, aby nie nakładać go np. całą powierzchnię w okolicy oczu, a jedynie nałożyć kilka punktów w miejscu, które najbardziej chcesz skorygować. Następnie delikatnie rozetrzyj opuszkami palców kosmetyk. Korektor powinien zaschnąć przed nałożeniem podkładu, w przeciwnym wypadku makijaż będzie się rozmazywał. Dziewczęcy rumieniec i pełna blasku twarz Błędem jest samo tuszowanie niedoskonałości skóry, bo wtedy powstaje tzw. efekt maski. Płaska i nienaturalnie jednolita powierzchnia nie prezentuje się dobrze. Naturalny rumieniec w eleganckim i twarzowym brzoskwiniowym lub lekko malinowym kolorze upiększy i doda młodzieńczego uroku. Ten kosmetyk ożywia twarz. Wszelkie zabiegi modelujące skórę twarzy (popularne konturowanie) należy przy cerze dojrzałej stosować z umiarem, aby niechcący nie uzyskać wspomnianego efektu maski. Dużo lepiej zadziała delikatnie nałożony róż na nawilżonej skórze policzków — dzięki temu cała twarz będzie wyglądała promiennie. Jeszcze lepiej zadziała róż z delikatnym akcentem rozświetlacza na szczycie kości policzkowych. Zgrania tych dwóch kosmetyków w makijażu cery dojrzałej potrafi z działać cuda. Także umiejętnie nałożona odrobina rozświetlacza w wewnętrznych kącikach oczu i pod dolnymi powiekami doda spojrzeniu blasku. Powiększone oczy Nawet niewielkie zmarszczki lub mniejsza jędrność który wokół oczu są widoczna i mocno utrudniają makijaż. Nawilż dokładnie skórę wokół oczu i nie pomijaj kremu pod oczy w dziennej i nocnej pielęgnacji. Nawilżona skóra lepiej przyjmie kolorowy cień do powiek, ale też bazą pod cienie, która na suchej skórze nie spełni swojej funkcji. Korzystny efekt większych oczu i wyrazistego spojrzenia zapewni ci też unikanie ciemnych, pomniejszających oczy kolorów i… podkreślenie brwi, które dzięki większej objętości przyciągają wzrok ku górnej części twarzy. Unikaj ciężkiej kreski malowanej linerem, gdyż ta podkreśli zmarszczki. Postaw raczej na kremową kredkę od oczu lub stonowany cień o satynowym wykończeniu nałożony po zewnętrznej stronie powiek, a całość dopełnij krótszą, cieńszą i wizualnie "otwierającą oko" kreską. Po wewnętrznej stronie, czyli na tzw. linii wodnej oka najlepiej sprawdzi się świetlisty akcent cienia, jasnej kredki bądź rozświetlacza. Kolorowy cień może mieć połyskujące drobinki, ale nie powinien zanadto błyszczeć. Warto pogłębić spojrzenie starannie tuszując rzęsy na górnej powiece i nakładając odrobinę ciemniejszego koloru przy zewnętrznych kącikach. Ważne, aby nie był zanadto ciemny i aby nie nakładać go zbyt nisko, bo to da efekt "smutnego" spojrzenia, doda lat i podkreśli zmarszczki. Wiek zdradzają też dłonie Suche, zaniedbane i pomarszczone dłonie zdradzają wiek bardziej niż twarz. Nasz tryb życia sprawia, że dłonie starzeją się dużo szybciej. Także częstsze mycie i używanie dezynfekujących płynów ma destrukcyjny wpływ na ich stan i wygląd (co nie zmienia faktu, że jest niezbędne). Staranna pielęgnacja dłoni nadal bywa lekceważona. Polki sięgają już po kremy i podkłady z odpowiednim filtrem, ale czy w podobnym stopniu dbają o dłonie, które także są wystawione na promieniowanie UV? Niestety nie. Ochrona to podstawa, ale warto ja też uzupełnić regeneracją: zarówno na powierzchni skóry, jak i przy paznokciach. Wizualny efekt odmłodzenia dadzą też odpowiednie kolory paznokci: stonowane róże, łagodne czerwienie i pastelowe odcienie ulubionych kolorów. Nowy kolor włosów, kolorowa torebka albo nowa stylizacja paznokci to dobry sposób na przełamanie modowej rutyny.