Młynarska szykuje się na festiwal w Sopocie. W tym kolorze jej do twarzy

"Mnóstwo wspomnień związanych z dzieciństwem i festiwalem, który kiedyś był oknem na świat. Dla dziewczynki z PRL-u przyjazd do tego hotelu z Tatą, którego popularność była większa od zespołu Boney M., to było przeżycie na miarę lotu w kosmos" - wspomina Agata Młynarska, która zameldowała się w hotelu w Sopocie w trzeci dzień Festiwalu Top Of The Top.