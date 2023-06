Walczy z ogromnym bólem. Wydaje na to krocie

Agata Młynarska przez wiele lat była jedną z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Możliwe więc, że to właśnie przez to, przez długi czas zaniedbywała swoje zdrowie, o które dziś musi dbać ze zdwojoną siłą. Bóle brzucha, których doznawała, w pewnym momencie stały się dla niej nie do zniesienia. Kiedy pięć lat temu trafiła do szpitala, lekarze zdiagnozowali u niej nieswoiste zapalenie jelit. Teraz, oprócz diety i ćwiczeń, musi poddawać się rehabilitacji, w tym serii kosztownych zabiegów za kilka tys. zł.