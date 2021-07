Moc i blask. Letnia pielęgnacja włosów w japońskim stylu...

Pierwszym krokiem pielęgnacyjnym przygotowującym skórę głowy do dalszych etapów jest oczyszczenie szamponem kondycjonującym. Kosmetyk doskonale myje skórę głowy, tworzy warunki optymalne do wzrostu mocnych włosów oraz zapobiega łupieżowi. Usuwa ze skóry nadmiarową warstwę sebum, martwego naskórka i resztki kosmetyków, które mogą spowalniać przenikanie składników aktywnych z toników do mieszków włosowych. Mycie szamponem Kaminomoto sprawi, że skóra głowy będzie dobrze nawilżona i w doskonałej kondycji, co przełoży się na piękny wygląd włosów.