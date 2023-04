Moda jak ze snów

Ostre cięcie

Garnitury kolejny sezon rządzić będą w stylizacjach wieczorowych (i nie tylko). Cenione są ze względu na sposób w jaki nadają swoim użytkowniczkom mocy i pewności siebie. Utożsamiane są z nieodłącznym elementem stylizacji, który decyduje o sukcesie i świadczy o silnej osobowości. Na wiosnę-lato MODIVO proponuje klasyczny garnitur marki Sisley o kremowym odcieniu, z fantazją w postaci czarnych klap i szerokimi spodniami do kompletu. Wielbicielki oversizowych krojów docenią za to miodowy garnitur o luźnym fasonie duńskiej marki YAS, albo skórzaną kurtkę możliwą do noszenia jako marynarka o nowoczesnym wykończeniu z pod znaku Custommade. Alternatywą dla niej może być krótsza wersja, wykonana z naturalnej skóry marki Calvin Klein.