Moda jest kobietą, a nazywa się… Sylwia Romaniuk

ZE SZCZECINA NA ARAB FASHION WEEK

To w Szczecinie powstają pierwsze projekty Sylwii Romaniuk, które stają się obiektem pożądania wielu kobiet. Jednak z czasem miasto staje się za małe, by w pełni wykorzystać potencjał i talent artystki. Kolejnym krokiem na drodze jest Londyn i Warszawa, w której zakłada własną pracownię w stylowej kamienicy z końca XIX wieku w Alejach Ujazdowskich pod numerem 41. To tu przychodzi zaproszenie na Arab Fashion Week. Na przygotowania projektantka miała zaledwie dwa miesiące, a to tyle, co nic! Potrzebowała aż 25 kreacji. Uszyła je z tkanin, które najbardziej lubi, czyli jedwabi, muślinów, koronki. Wszystkie połyskujące cekinami i kamieniami. Kolekcja została bardzo dobrze przyjęta. Sylwia Romaniuk prezentowała też swoją kolekcję podczas paryskiego Fashion Week, jej projekty można była podziwiać na Festiwalu w Cannes.