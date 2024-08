Moda sprzed lat. Z tych trendów śmieją się "zetki"

Skoro już wiemy, że przedstawiciele pokolenia Z lubią wszystko to, co "za duże", warto też wspomnieć o ubraniach, które nigdy nie znalazłyby się w ich szafach. Na widok osób starszych od siebie, wybierających właśnie te elementy garderoby, śmieją się pod nosem albo przewracają oczami. Ale niewykluczone, że jeszcze kiedyś po nie sięgną. W końcu moda lubi się powtarzać.

Teraz ubranie się w takim stylu byłoby szczytem obciachu. Idolki tamtych lat nagminnie eksponowały swoje wdzięki w mikroszortach. Obecnie takie spodenki nie pojawiają się nawet w odzieżowych sieciówkach. Jeśli jeansowe szorty, to tylko te z wysokim stanem. Ale "zetki" i tak wolą jortsy, czyli spodenki z szerokimi nogawkami, które sięgają aż do kolan .

Jeśli chodzi o góry stylizacji, mamy do czynienia z nieco większym liberalizmem. Generacja Z nosi zarówno króciutkie i przylegające do ciała topy, jak i oversizowe T-shirty z nadrukami . Jeśli jednak zaprezentujesz się jej przedstawicielkom w taliowanej koszuli, możesz zapomnieć o przychylnym spojrzeniu i akceptacji.

Jednak nie chodzi o to, by za pomocą tych modowych trików odmładzać się na siłę. Grunt to czuć się w danym stroju komfortowo. I choć jako redaktorka mody uwielbiam oversizowe marynarki, to chyba nigdy nie zostanę namówiona przez brata do włożenia jortsów. Oczywiście nie ma nic złego w uleganiu trendom, ale cały wic polega na tym, by koniec końców czuć się sobą.