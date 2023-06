Szpilki nie są dla ciebie? W takim razie strzałem w dziesiątkę mogą okazać się czółenka na koturnie, które są o niebo wygodniejsze i jednocześnie równie eleganckie. To modele doskonale nadające się zarówno na co dzień, jak i na ważne wyjścia. Zobacz sama.

Modne czółenka na koturnie – dlaczego warto dać im szansę?

Wbrew pozorom koturny nie muszą być zarezerwowane wyłącznie dla letnich stylizacji. Wystarczy, że zamienisz espadryle i sandały na ich eleganckie odpowiedniki, czyli modne czółenka na koturnie. To buty będące kompromisem między szpilkami a balerinami. Możesz dodać sobie kilka centymetrów, wydłużyć optycznie nogi, a jednocześnie nie musisz się martwić o dyskomfort czy problemy z utrzymaniem równowagi.

Co więcej, czółenka na koturnie pasują fantastycznie i do spodni, i do sukienek. Możesz nosić je na co dzień, do pracy, a nawet na ważne wyjścia, inspirując się np. Kate Middleton, która od lat jest wierną fanką właśnie takich butów. Aby mieć jednak pewność, że wykorzystasz do maksimum komfortowy potencjał nowego obuwia, warto zainwestować w skórzane czółenka na koturnie. Naturalny materiał jest nie tylko trwały, ale także zapewnia wygodę nawet podczas wielogodzinnych imprez.

Casualowa elegancja z czółenkami na koturnie w roli głównej

Czółenka na koturnie są na tyle wygodne, że z powodzeniem poradzą sobie podczas codziennych wyjść. Jeżeli planujesz wykorzystać je w casualowej stylizacji, to ciekawym pomysłem jest dodanie jej odrobiny eleganckiego blasku. Cekinowe albo welurowe spodnie, czerwona bluzka, mnóstwo biżuterii oraz czółenka na koturnie z zapięciem na kostce to jeden z najlepszych pomysłów na wyróżnienie się z tłumu.

Jak nosić czółenka na koturnie? © Getty Images

Jak ograć czółenka na koturnie w stylizacji do pracy?

Co powiesz na biurową stylizację z czółenkami na koturnie? Jeśli chcesz je dodać do swojego outfitu zarezerwowanego do pracy, a w twojej firmie nie obowiązuje formalny dress code, to najlepszym towarzystwem są twoje ulubione jeansy. Dobrze sprawdzą się np. denimowe spodnie o kroju regular, z nogawkami o długości ⅞. Śmiało możesz zamienić je też na cygaretki albo spódnicę midi.

W zależności od pogody dopełnij całość prostym płaszczem – w kratę, w mocniejszym kolorze albo ze stójką. Włóż pod spód cienki sweter, luźniejszą koszulę albo kopertową bluzkę.

A może czółenka na koturnie w młodzieżowej stylizacji?

Choć czółenka na koturnie mogą wydawać się butami zarezerwowanymi wyłącznie do klasycznych lub eleganckich stylizacji, to trendy co roku zachęcają do modowych inspiracji. Dzięki temu możesz nosić je nie tylko do sukienek, jeansów czy garniturów. Równie rewelacyjnym pomysłem jest zestaw spodni cargo i czółenek na koturnie.

Look z bojówkami to idealna propozycja dla fanek młodzieżowego stylu. Wystarczy, że dodasz do nich minimalistyczny crop top albo dopasowany longsleeve, a na ramiona zarzucisz bomberkę lub jeansową katanę. W takim wydaniu możesz zaszaleć z wyglądem butów, stawiając na dwukolorowe czółenka na koturnie, np. z ciemniejszą cholewką i jaśniejszym obcasem? Śmiało wybieraj też obuwie w odcieniach pastelowych albo z nutką blasku.

Autorka jest ekspertką serwisu Allani.pl

