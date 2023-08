Co to są buty saszki?

Saszki – co to za buty i jak je nosić? Stylowe wskazówki

Saszki – co to za buty i jak je nosić? Stylowe wskazówki

Szukasz nowych butów na okres przejściowy? W takim razie warto zwrócić uwagę na saszki damskie, które są idealnym dodatkiem do codziennych stylizacji. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, po czym je poznać i do czego pasują najlepiej.

Saszki damskie – co to?

Pierwszy raz słyszysz o saszkach damskich i zastanawiasz się, po czym je poznać? Z pewnością widziałaś je w sklepie przynajmniej kilka razy i być może miałaś je w swojej szafie w czasach młodości. Najprościej mówiąc, saszki damskie to buty z miękką, marszczącą się cholewką. W tej kategorii znajdziesz zarówno botki, jak i kozaki. Aby jednak uzyskać charakterystyczny efekt, obuwie musi być wykonane z odpowiedniego materiału. Najczęściej w sklepach są dostępne modele zamszowe, jednak nie brakuje też propozycji ze skóry licowej albo ekoskóry.

Wbrew pozorom popularne saszki damskie nie są całkowicie luźne. Idealnie dopasowują się do stopy, a tylko wyższa część cholewki (na łydce) swobodnie opada. W klasycznej wersji mają płaską podeszwę albo niewysoki obcas oraz podłużny czubek. Oczywiście, jak to bywa w modzie, z biegiem czasu na rynek trafiły rozmaite odsłony butów – saszki damskie na słupku, peep toe i wiele innych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy damskie saszki są dla ciebie? Rozwiewamy wątpliwości

Komu pasują saszki damskie? Choć są wygodne i idealne na okres przejściowy, to nie są najłatwiejszym fasonem do ogrania. Jak z pewnością się domyślasz, w niektórych przypadkach szersza i marszczona cholewka może optycznie zaburzać proporcje figury. Czy to oznacza, że kobiety z masywniejszymi łydkami mają z nich zrezygnować? Nic z tych rzeczy.

Płaskie czy na obcasie? Podpowiadamy, jakie saszki damskie wybrać

Czy wiesz, że początkowo na rynku można było znaleźć wyłącznie saszki damskie na płaskiej podeszwie? I choć to właśnie one cieszą się wśród kobiet niezmienną popularnością, to obuwnicze marki szybko zaczęły proponować unowocześnione odsłony stylowych butów. Tak właśnie do sklepów trafiły saszki na słupku, szpilce, a nawet te przypominające kowbojki.

Jak wybrać najlepszy model? Tak naprawdę wszystko sprowadza się do twoich indywidualnych preferencji. Botki na płaskiej podeszwie są szalenie uniwersalne, dzięki czemu sprawdzą się u każdej kobiety, nawet największej miłośniczki obcasów. Z kolei saszki damskie na szpilce albo słupku powinny być wybierane przez dziewczyny, które czują się pewnie na takim podwyższeniu. Jedną z nich jest Agnieszka Kaczorowska, która ma w swojej szafie brązowe saszki na obcasie.

Saszki damskie w stylizacjach – jak je nosić, aby nie popełnić modowej wpadki?

Do czego pasują saszki damskie? Najlepszym pomysłem jest łączenie ich z codziennymi stylizacjami. Hitem jest duet botków lub kozaków z sukienkami oraz spódnicami. W takim wydaniu możesz nosić je do zwiewnych modeli w kwiaty i kreacji boho w towarzystwie skórzanych ramonesek czy jeansowych katan.

Wolisz nosić saszki damskie do spodni? Żaden problem. W tym przypadku najlepszym wyborem są modele o dopasowanym kroju – rurki, a nawet legginsy. Dobrym pomysłem jest zestawianie butów i spodni w tym samym kolorze. W ten sposób, dodając do tego niższy lub wyższy obcas, możesz nawet optycznie wydłużyć nogi.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.