Bluzki na jedno ramię powracają. Te stylizacje z nimi w roli głównej warto odwzorować

Bluzki na jedno ramię powracają do świata mody jak bumerang. Masz jedną z nich w swojej szafie i szukasz pomysłu, jak ją nosić? Mamy dla ciebie kilka propozycji, którymi warto się zainspirować.

Komu pasuje bluzka na jedno ramię?

Czy modna bluzka na jedno ramię jest w ogóle dla ciebie? Podobnie jak z innymi fasonami, tak i w tym przypadku asymetryczny dekolt wygląda najlepiej na określonych typach figury. Nie oznacza to jednak, że masz z niego rezygnować. Warto pamiętać, że moda jest po to, aby się nią bawić. Choć warto kierować się stylowymi wskazówkami, to miej jednak na uwadze, że są one wyłącznie radami, a nie sztywnymi zasadami.

Bluzka na jedno ramię wygląda rewelacyjnie na kobietach z mniejszym biustem. Asymetryczny dekolt może optycznie go powiększyć, jednocześnie wyrównując proporcje między dolnymi i górnymi partiami ciała. Szczególnie dobrym pomysłem, jeśli masz np. figurę gruszki, jest eksperymentowanie z objętością. Bluzka na jedno ramię z falbanami, drapowaniami albo z szerokim rękawem to zawsze dobry wybór.

Dzianinowa bluzka na jedno ramię to codzienny must have. Z czym ją łączyć?

Dzianina od sezonów króluje w trendach dla kobiet. Co powiesz na to, aby zafundować sobie sweterkową bluzkę na jedno ramię, która zapewni ci komfort w stylowym wydaniu w codziennych outfitach? Na właśnie taki pomysł wpadła Joanna Krupa, która wybrała oversize'owy model z dzianiny i połączyła go ze spodniami z tego samego materiału.

Możesz pójść na całość i zdecydować się na dzianinowy total look albo połączyć prążkowaną bluzkę na jedno ramię z bawełnianymi joggerami, ulubionymi jeansami lub szortami.

Jeansy i bluzka na jedno ramię: duet idealny

Co powiesz na zestaw z bluzką na jedno ramię i jeansami w roli głównej? To, jak go wystylizujesz, zależy wyłącznie od efektu, jaki chcesz osiągnąć. W bardziej casualowej wersji świetnie sprawdzi się prążkowane body z długim rękawem połączone z denimowymi spodniami z wysokim stanem i białymi sneakersami.

Jeśli wolisz dodać całości ekstrawagancji, to postaw na kobiecy zestaw z bluzką na jedno ramię z dużą, pełną objętości falbaną. Mocniejszy kolor, ściągacz przy dekolcie oraz lekko oversize'owy krój będą wyglądać znakomicie w zestawie z jasnymi jeansami o długości ⅞. Wystarczy dodać do nich sandały na obcasie, czółenka na słupku albo botki na szpilce i jesteś gotowa do wyjścia.

Imprezowy look z bluzką na jedno ramię. Ten zestaw nigdy nie wyjdzie z mody

Bluzka na jedno ramię jest wręcz idealnym sposobem na dopełnienie imprezowego looku. W takiej stylizacji sprawdzi się zarówno dopasowany model, jak i ten pełen objętości. Ciekawy outfit podpatrzyliśmy u Katarzyny Cichopek. Szykując się na babski wieczór, aktorka wybrała czarną bluzkę na jedno ramię z golfem pokrytym ozdobnymi dżetami. Do idealnie przylegającej do ciała góry dobrała jeansy o kroju regular w tym samym kolorze, podwinęła nogawki i dopełniła całość klasycznymi szpilkami.

Jeśli szukasz pomysłu na imprezową stylizację z bluzką na jedno ramię, to czarny total look Cichopek jest najlepszą inspiracją. Możesz śmiało zamienić jeansy na materiałowy model wide leg albo rurki. Z kolei w kwestii butów masz pełną dowolność – mogą być to botki, szpilki, loafersy czy sandały. Najważniejsze, aby były wygodne.

