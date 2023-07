Buty trekkingowe, kurtka i nie tylko. Jak przygotować się na wypad w góry?

Planujesz właśnie wypad w góry i nie wiesz, co ze sobą zabrać? Przychodzimy z pomocą. Specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy poradnik, w którym podpowiadamy, co powinno obowiązkowo znaleźć się w twojej walizce.

Dobre buty trekkingowe damskie to absolutna podstawa

Jak z pewnością się domyślasz, buty trekkingowe damskie są obowiązkowe, jeśli wybierasz się w góry. I to bez względu na porę roku, bo modele do zadań specjalnych sprawdzają się równie doskonale zimą, co podczas sezonu wiosenno-letniego. Szukając idealnego obuwia, weź pod uwagę kilka ważnych aspektów:

Rodzaj trasy – w trakcie spacerów po dolinach czy niewymagającego hikingu bez problemu poradzą sobie buty trekkingowe damskie z niską cholewką. Za to podczas zdobywania szczytów czy wyprawy w wymagającym sezonie niezbędne są już wysokie modele, zapewniające optymalną stabilizację i ochronę stawu skokowego.

Podeszwę – powinna być wytrzymała i jednocześnie elastyczna. Niezbędny jest również bieżnik, który odpowiada za przyczepność, a jeśli planujesz wspinaczkę – możliwość przymocowania raków.

Cholewkę – najlepszym wyborem są buty trekkingowe damskie ze skóry naturalnej. Pomocna może okazać się też membrana, która zapewni ci wodoszczelność.

Oprócz klasycznych butów górskich warto mieć też na oku śniegowce trekkingowe, np. w stylu Anny Głogowskiej. To idealny wybór na zimowe wypady, dzięki któremu nawet największe zaspy śnieżne nie będą ci straszne.

Wygodna kurtka na każdą pogodę

Kolejnym obowiązkowym elementem górskiego stroju jest kurtka. Co ciekawe, warto wziąć ją ze sobą nawet w trakcie lata, bo pogoda na szlakach bywa nieprzewidywalna. Podobnie jak w przypadku butów trekkingowych damskich, tak i w tej kategorii znajdziesz kilka ciekawych propozycji. Do wyboru masz przede wszystkim:

Kurtki hardshell – idealne na kapryśną pogodę, gwarantujące ochronę przed deszczem i jednocześnie przewiewne. Nie nadają się jednak na sezon letni i bardzo intensywną aktywność górską.

Kurtki softshell – lekkie, praktyczne i przewiewne. Świetny wybór zwłaszcza na cieplejsze dni, ponieważ ich konstrukcja nie zapewnia wysokiej ochrony przed deszczem. Wyjątkiem są softshelle z membraną, czyli z dodatkową mikroporowatą warstwą gwarantującą wodoodporność.

Co ciekawe, jeśli masz w szafie kurtkę narciarską, to nie musisz kupować nowego okrycia wierzchniego w góry. Jeżeli planujesz wypad podczas chłodniejszych dni, to śmiało weź ze sobą model, który masz już w szafie. A jeśli planujesz zafundować sobie nową kurtkę narciarską, która przyda się do wielu zimowych aktywności, to warto zainspirować się np. Katarzyną Cichopek.

Co jeszcze przyda się w górach?

Buty trekkingowe damskie i kurtka dopasowana do warunków atmosferycznych to nie wszystko. Co jeszcze przyda się podczas górskiej wycieczki? Zdecydowanie odpowiednie ubrania. Świetnym wyborem jest odzież termoaktywna, np. w stylu Klaudii El Dursi. Przydadzą się m.in. legginsy i bluzka, a także bluza. W trakcie największych mrozów warto mieć też na sobie skarpetki termoaktywne.

Nie zapomnij też o dodatkach. Zimą są to rękawiczki, czapka i szalik, podczas gdy latem weź ze sobą okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy, np. czapkę z daszkiem.

