Cała w perłach. Doda wyglądała jak panna młoda

Stylizacje sceniczne rządzą się swoimi prawami. Pozwalają sobie na więcej, aby osiągnąć cel - zrobić wielkie i niezapomniane show. Ale w sukni, którą Doda wybrała na 30-lecie Telewizji Polsat, mogłaby śmiało powiedzieć sakramentalne "tak" . Gwiazda wyglądała pięknie, efektownie, zmysłowo, a nadal elegancko. Przyciągała spojrzenia niczym magnes . Ale mimo to, kreacja wydawała się zbyt pompatyczna i ceremonialna , jak na świętowanie rocznicy istnienia telewizji.

Górna partia kreacji z długim rękawem powstała z transparentnego szyfonu , na którym zasiadły efektowne ornamenty. Całość wyglądała tak , jakby na ciało Dody przyklejono całą masę różnej wielkości pereł . A perły same w sobie są niezwykle eleganckie i delikatne zarazem, dlatego zdołały obronić nawet głębokie wycięcie. W krajach Dalekiego Wschodu symbolizują najwyższą wartość i czystość, dlatego szczególnie kojarzą się z suknią ślubną.

Dzięki głębokiemu rozcięciu, w blasku fleszu ukazały się oryginalne buty gwiazdy. Transparentne i plastikowe projekty początkowo budziły wątpliwości i konsternację. Ale kiedy kobiety zauważyły, jak fantastycznie wysmuklają nogi "znikając" w tle , przemycają pierwiastek nowoczesności, a ponadto pasują do wszystkiego – plastik rzeczywiście okazał się "fantastic".

