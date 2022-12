Dyplomatka powraca. Anna Lewandowska w klasycznym płaszczu

Gwiazda w tym roku nie musi sięgać po puchówki. Hiszpańską zimę spokojnie przetrwa w płaszczach, które na naszej szerokości geograficznej sprawdzają się tylko wczesną jesienią. Anna Lewandowska przypominając swoim obserwatorom o konieczności nawadniania organizmu, wrzuciła do sieci zdjęcie trzymając w ręku butelkę wody. Ale nie to przykuło naszą uwagę, a płaszcz w kolorze, który pasuje wszystkim .

Tu odsłoni, tam zakryje. Anna Lewandowska wykorzystuje swoją możliwość eksperymentowania z modą w kraju, gdzie wielowarstwowa stylizacja na cebulkę jest raczej rzadkością . Gwiazda wybrała czarną bazę, która wyeksponowała jej nogi. Zaczesała gładko i upięła nisko włosy na wzór Hailey Bieber. Mając to szczęście doświadczania ciepłych promieni słońca niemal każdego dnia, sięgnęła także po ciemne okulary. Ale to płaszcz kradnie całą wagę .

Anna Lewandowska przypomniała nam, ile klasycznej elegancji kryje się w płaszczu zachowanym w prostym fasonie i rozmiarze dopasowanym do sylwetki. Oversize coraz częściej ustępuje miejsca taliowanym marynarkom, a wielkie i przeskalowane płaszcze pozostawiają w modzie przestrzeń także ponadczasowym i klasycznym krojom . Po latach panowania rozmiaru XXL, płaszcz zwany "dyplomatką" zdaje się wyglądać, jak szyty na miarę .

Anna Lewandowska wybrała model w odcieniu butelkowej zieleni. To doskonała opcja na zimę, która ma w sobie elegancję na miarę szmaragdu i szafiru, ale także naturalność nawiązującą do świata botaniki. To w końcu jeden z kolorów ziemi, który zapewnia wiele kombinacji kolorystycznych.