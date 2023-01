Elegancki kombinezon damski to idealny wybór na wiele okazji. Jak go nosić?

Elegancki kombinezon damski z powodzeniem zastąpi sukienkę przy niejednej specjalnej okazji. Jaki wybrać i z czym go nosić, by zawsze wyglądać szykownie i z klasą? Oto sprawdzone pomysły na stylizacje ze spodnium w roli głównej.

Czy modne są kombinezony? Trendy nie pozostawiają wątpliwości

Chociaż jego historia sięga lat 20. XX wieku, do trendów wraca regularnie co sezon. Elegancki kombinezon damski to dobra alternatywa dla sukienki czy garnituru. Zastanawiasz się, czy kombinezony są modne? Pokazy największych domów mody i kolekcje sieciówek są najlepszym dowodem na to, że tak. Na eleganckie kombinezony coraz częściej stawiają też gwiazdy, np. Dorota Gardias.

Kombinezon damski: wizytowy czy wieczorowy? Jaki wybrać w zależności od okazji?

Piękny kombinezon damski będzie idealnym wyborem na wiele okazji. Grunt, to wybrać odpowiedni model. Zwróć uwagę na krój. Wybierając strój na imprezę, możemy pozwolić sobie na nieco bardziej ekstrawagancki fason. Wieczorowy kombinezon damski z większym dekoltem czy wyciętymi plecami to tylko niektóre z wielu opcji. Jeśli jednak kompletujesz ubiór na formalną uroczystość, lepszym wyborem będzie kombinezon damski wizytowy – prostszy, skromniejszy, wykonany z nieprześwitujących materiałów.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2022 Christian Vierig Ekstrawagancki kombinezon to doskonały wybór na imprezę

Elegancki kombinezon damski – jak nosić spodnium modnie i zgodnie z dress codem?

Szykowne spodnium to jeden z najprostszych pomysłów na okazjonalną stylizację. Szczególnie, jeśli zależy ci na czymś mniej oczywistym od sukienki. Jak nosić kombinezon w zależności od dress code’u? Zarówno na wieczór, jak i na wesele czy rodzinne przyjęcie, najlepiej wybrać buty na obcasie, torebkę kopertówkę oraz pasujący żakiet lub stylową marynarkę. Nie zapomnij też o biżuterii, która doda całości odrobinę blasku.

W roli głównej: kombinezon damski. Jakie buty dobrać do stylizacji?

Najważniejszym dodatkiem do stylizacji z eleganckim kombinezonem damskim są dobrze dobrane buty. Idealnie pasować będą przede wszystkim modele na obcasie. Możesz wybrać klasyczne szpilki, ale też czółenka na słupku, sandałki na szpilce czy wysokie botki. Wszystko zależy od okoliczności i tego, w jakich modelach czujesz się najpewniej.

Czarny kombinezon damski – elegancka opcja na wieczór

Jeśli znudziła ci się kultowa mała czarna, spodnium w tym kolorze to doskonała alternatywa. Na wieczór wybierz elegancki czarny kombinezon damski: długi, z szerokimi nogawkami i efektowną górą. Dopasuj do niego parę błyszczących butów na obcasie, torebkę na łańcuszku oraz dużą złotą biżuterię, a na pewno nie przejdziesz niezauważona. Porada stylistki: w trakcie wieczornych wyjść wrażenie zrobi też damski kombinezon welurowy.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2022 Jeremy Moeller Czarny kombinezon to świetna alternatywa dla eleganckiej sukienki

Biały kombinezon damski – nietuzinkowa stylizacja dla panny młodej

Biały kombinezon damski to ciekawa propozycja stylizacji dla przyszłej panny młodej. Jeśli suknie księżniczki to nie twoja bajka i poszukujesz czegoś bardziej nowoczesnego, spodnium to dobry kierunek. Aby wyglądać zjawiskowo w tak wyjątkowym dniu, zadbaj o dodatki. Białe szpilki, żakiet lub peleryna oraz biżuteria z perłami czy kryształkami najlepiej dopełnią całość.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2022 Edward Berthelot Biały kombinezon - synonim szyku i elegancji

Czerwony kombinezon damski – z czym go połączyć?

Czerwone spodnium to uniwersalna baza wyjściowych stylizacji. Z powodzeniem ubierzesz je na wesele, ale też na wielki bal. Aby móc wykorzystać je przy różnych okazjach, postaw na elegancki krój. Dobrym pomysłem będzie czerwony kombinezon damski z długim rękawem i szerokimi nogawkami. Dodatki? Złote sandałki, torebka pod kolor i czarna marynarka albo beżowe szpilki i trencz.

Źródło zdjęć: © Getty Images | Streetstyleshooters Czerwony kombinezon to wybór dla odważnych

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

