Tak mieszka Dorota Gardias. Wnętrza robią wrażenie

Wyznała także, że choroba sprawiła zmianę w postrzeganiu przez nią świata i życia. - Zaskakuje mnie, że ludzie mają wszystko: zdrowie, pracę, pieniądze, fajną żonę, super męża, a mimo to zawsze znajdują jakiś powód do niezadowolenia. Nie doceniamy tego, co mamy - przyznała Gardias w wywiadzie na łamach "Vivy!".