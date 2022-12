Jakie sukienki warto mieć w swojej szafie? Te modele to prawdziwe klasyki w świecie mody

Choć trendy zmieniają się co sezon, to nawet w świecie stylu istnieją prawdziwe klasyki, które nigdy się nie przeterminują. Wśród nich znalazły się oczywiście sukienki. Jakie? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jakie kreacje są zawsze na topie.

Ponadczasowy hit: mała czarna

Choć od debiutu małej czarnej minęło już sporo czasu, to kreacja zaprezentowana światu przez Coco Chanel nie traci na popularności. Wraz z upływem lat prosty fason kultowej sukienki ulegał modyfikacjom, aby dopasować go do obowiązujących aktualnie trendów. Dzięki temu współczesna mała czarna może przybierać różnorodne odsłony – od kroju trapezowego, przez maxi inspirowaną kreacją Audrey Hepburn, aż po model z wycięciami.

W małej czarnej we współczesnej odsłonie możemy często podziwiać Annę Lewandowską. Trenerka, dietetyczna i bizneswoman może pochwalić się mianem ikony stylu, czego tylko dowodzi jej wieczorowa stylizacja z olśniewającą małą czarną w roli głównej. Jeżeli chcesz zafundować sobie kultowy model z nutką kobiecości, to warto zainspirować się sukienką Anny Lewandowskiej.

A może mała biała sukienka?

Nie przepadasz za czernią? W takim razie może spodoba ci się uwielbiana przez Katarzynę Tusk i inne gwiazdy mała biała, czyli tzw. little white dress. Tak naprawdę różnica między nią a małą czarną tkwi jedynie w kolorze – obie sukienki są ponadczasowe i kobiece. Są również dostępne w wielu odsłonach – fasonach, długościach i materiałach.

Co ciekawe, jeżeli chcesz zafundować sobie małą białą, to nie musisz stawiać jedynie na śnieżnobiały kolor. Styliści są zgodni, że do tej kategorii można zakwalifikować również sukienki w kolorze złamanej bieli albo jasnego écru.

Na co dzień i do pracy – sukienki koszulowe podbijają świat mody

Uwielbiane przez kobiety sukienki koszulowe, nazywane także szmizjerkami, to już klasyk w modzie codziennej i biurowej. Ich nazwa nie jest przypadkowa – poznasz je po charakterystycznej górze z kołnierzykiem i guzikami, która do złudzenia przypomina tradycyjną koszulę. Nie zabrakło także wiązania albo paska talii oraz rozszerzanego dołu.

Nieustająca popularność szmizjerek sprawiła, że sukienki koszulowe na stałe zagościły w stylizacjach gwiazd. Ich ogromną fanką jest Katarzyna Cichopek, która chętnie wybiera je bez względu na porę roku. Chcesz ubrać się podobnie do polskiej gwiazdy? W takim razie doskonałym wyborem jest długa i zwiewna szmizjerka w pastelowym kolorze, którą możesz łączyć i z butami na obcasie, i ze sneakersami.

Sukienki w kwiaty nie tylko na wiosnę i lato

Must have kobiecej szafie? Sukienki w kwiaty! To modele, które jeszcze do niedawna królowały wyłącznie w modzie wiosenno-letniej na każdą okazję – na co dzień, do pracy i na wesela. W ostatnich sezonach zagościły również w modzie na chłodniejsze dni, dzięki czemu możesz nosić je przez cały rok, jak Paulina Sykut-Jeżyna.

Jakie modele warto mieć na oku, aby móc nosić je bez względu na obowiązujące trendy? Świetnym wyborem są zwiewne sukienki w kwiaty o długości midi, do których pasuje zarówno skórzana ramoneska, jak i damski trencz. To uniwersalne propozycje, które w połączeniu ze wzorem w drobną łączkę tworzą kreacje, które nigdy nie wyjdą z mody.

