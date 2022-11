Kasia Tusk zadała szyku na premierze "The Crown". Stylizacja godna królowej

Te buty pokochały blogerki modowe

Taki model butów cieszył się popularnością w latach 90., jednak szybko odszedł w zapomnienie. Ostatnio ponownie wrócił do łask. Uwielbiają je projektanci i blogerki modowe. Buty z kwadratowymi noskami wśród gwiazd, są bardzo pożądanym elementem stylizacji. Jeśli również masz takie w szafie, dopasujesz je do krótkiego płaszcza, skórzanej ramoneski lub klasycznego trenczu. Takie obuwie to świetna propozycja na jesień.