Kurtki puchowe to najlepszy wybór na mrozy. Pomożemy ci znaleźć idealny model na zimę

Poznaj zalety kurtek puchowych damskich

Za co gwiazdy pokochały ciepłe kurtki puchowe? Przede wszystkim za ciepło, jakie zapewniają. Pod względem komfortu termicznego puchówki nie mają sobie równych, dzięki czemu są doskonałym wyborem nawet na największe mrozy. Są również wygodne w noszeniu – wystarczy, że wybierzesz odpowiedni krój kurtki puchowej, aby zapewnić sobie maksymalną swobodę ruchów w każdej sytuacji.

To jednak nie koniec. Kurtki puchowe damskie są niezwykle lekkie, dzięki czemu są praktycznie nieodczuwalne w trakcie noszenia. Możesz także zabrać je w każdą podróż, bo bez problemu składają się do małych rozmiarów i mieszczą nawet w torebce. A to wszystko w połączeniu z dostępnością różnorodnych modeli – od krótkich, przez pikowane, aż po połyskujące. Najlepsze kurtki puchowe damskie znajdziesz na Allani.pl.

Damskie kurtki puchowe – bierzemy pod lupę wypełnienie zimowych modeli

Sekret ciepła zapewnianego przez kurtki puchowe damskie tkwi w ich wypełnieniu. Dodatkowa warstwa, nazywana także ociepliną, może powstać z dwóch rodzajów włókien – naturalnych albo syntetycznych.

Kurtki puchowe z naturalnym wypełnieniem to gwarancja ciepła, komfortu noszenia i trwałości na lata. Są lżejsze od modeli z syntetyczną ociepliną, jednak kosztują więcej i nie sprawdzą się u kobiet z alergią na pierze.

Kurtki puchowe z wypełnieniem syntetycznym są tańsze od swoich odpowiedników z naturalną ociepliną. Choć nie są równie ciepłe, to mają mnóstwo innych zalet – są trwalsze, dobrze radzą sobie w wilgotnych warunkach oraz wymagają minimalnej pielęgnacji.

Kompromisem między wymienionymi rodzajami są kurtki puchowe damskie z mieszanym wypełnieniem.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | đöđÁđŻđŞĐü đĹĐâĐůđ╗đ░đÁđ▓ Wybierając kurtkę puchową, zwróć uwagę na wypełnienie

Najlepsze fasony kurtek puchowych damskich

Szukając zimowej kurtki puchowej damskiej, zwróć również uwagę na jej fason. Niezmienną popularnością cieszą się od lat pikowane puchówki, które są uniwersalne i praktyczne oraz pasują świetnie zarówno do codziennych, jak i eleganckich stylizacji. Jeżeli nie boisz się zimna, to możesz zdecydować się na krótką puchową bomberkę, którą zestawiaj koniecznie ze spodniami i spódnicami z wysokim stanem albo długimi swetrami czy bluzami.

Wśród polecanych fasonów znalazły się również kurtki puchowe damskie z dekoltem w kształcie litery V. Tak ułożony kołnierz potrafi zdziałać prawdziwe cuda z sylwetką – optycznie ją wydłużyć i wysmuklić. Wolisz podkreślić talię? W takim razie świetnym pomysłem jest zdecydowanie się na zawsze modną puchówkę z paskiem albo wiązaniem.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | blackday Kurtki puchowe znajdziesz w różnych kolorach

A może płaszcz puchowy zamiast kurtki?

Jeśli lubisz długość maxi i szukasz okrycia wierzchniego, które dosłownie ochroni cię przed mrozem od stóp do głów, to zamiast klasycznej kurtki wybierz puchowy płaszcz damski. To model, który idealnie wpisuje się w ponadczasowe trendy w modzie dla kobiet, jest szalenie praktyczny, a do tego może zachwycać eleganckim wyglądem. Jeśli chcesz dodać szyku zimowej stylizacji, to fantastycznym wyborem jest wiązany płaszcz puchowy z futerkiem przy kołnierzu.

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | andriychuk Płaszcz puchowy zapewni ciepło zimą

