Płaszcz z kapturem to idealny wybór na zimę. Sprawdź przegląd stylowych modeli na mroźne dni

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni szukamy stylowych rozwiązań, które ochronią przed chłodem i deszczem. Poza ciepłymi swetrami i solidnym obuwiem w dobrze skompletowanej garderobie nie może zabraknąć płaszcza. Najbardziej praktyczny? Z kapturem! Ten niepozorny detal zapewni komfort, gdy temperatury za oknem spadną poniżej pięciu stopni, osłoni przed podmuchami wiatru i otuli w śnieżycę. A że moda coraz częściej idzie w parze z funkcjonalnością, nie jest zaskoczeniem, że płaszcze z kapturem zdominowały wybiegi, kolekcje sieciówek i ulice modowych stolic. To tam znalazłyśmy najmodniejsze modele tej zimy.

Modne płaszcze z kapturem – pikowane modele w stylu Skandynawek

Pikowania, które do mody wprowadziła sama Coco Chanel, od kilku sezonów robią furorę na pokazach największych marek. Zdobią nie tylko torebki i kurtki, ale też stylowe płaszcze z kapturem, które szczególnie upodobały sobie słynące z doskonałego wyczucia trendów mieszkanki Skandynawii.

W modzie są zarówno oversizowe, celowo przeskalowane o kilka rozmiarów, jak i wiązane paskiem w talii. Nie mniej ważny od samego kroju jest wzór, jaki ułożą na tkaninie charakterystyczne przeszycia. Najmodniejsze płaszcze z kapturem są pikowane w romby, kwadraty, regularne esy floresy albo zygzaki. Poza tym, że wyglądają oryginalnie, spełniają swoją funkcję. Te lekkie okrycia wierzchnie zdają egzamin w cieplejsze dni, zanim za oknem zrobi się naprawdę chłodno.

Płaszcze z kapturem z wełny lub alpaki – ciepłe i szykowne

Modny płaszcz wełniany? W tym sezonie warto rozważyć ten z kapturem. To idealna opcja dla pań, które lubią klasyczny fason z ciepłego materiału, ale od szalowego kołnierza wolą praktyczny kaptur. Hitem są szlafrokowe modele, które podkreślają talię i zapewniają ciepło.

Wełniany płaszcz z kapturem to wymarzona baza stylizacji. Zgrany duet stworzy zarówno z białą koszulą, jak i z wygodną, sportową bluzą. Z powodzeniem możesz go nosić do biura, po godzinach i w trakcie weekendowych aktywności.

Parki – płaszcze z kapturem do zadań specjalnych

Parki to płaszcze zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach pogodowych. Zanim trafiły do kobiecych szaf przez lata służyły żołnierzom stacjonującym w najzimniejszych rejonach świata. Dziś są stałym elementem miejskiego dress code’u i regularnie co sezon wracają do mody.

Jeśli szukasz praktycznego i uniwersalnego okrycia wierzchniego na zimę, płaszcz z kapturem o kroju parki będzie dobrym wyborem. Możesz postawić na klasyczny: w wojskowej zieleni khaki albo wręcz przeciwnie: zaszaleć z odcieniem, który ożywi zimowe stylizacje.

Puchowe płaszcze z kapturem – hit sezonu na trudne warunki pogodowe

Krótkie kurtki w tym sezonie ustępują miejsca dłuższym puchowym płaszczom, które zapewniają komfort termiczny niczym ciepła kołdra, a jednocześnie dodają szyku. W aktualnych kolekcjach znajdziemy klasyczne, wiązane w talii, oversizowe, w stonowanych odcieniach i w neonowych barwach. Wystarczy dopasować odpowiedni do swojego stylu, by cieszyć się wygodą i wyglądać świetnie.

Modny puchowy płaszcz będzie nie tylko gwarancją ciepła, ale też dobrą podstawą codziennych stylizacji, obojętnie, czy połączysz go z ulubionym dresem, czy z koszulą i jeansami.

